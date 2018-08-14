Каррера: Мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все ради победы

Главный тренер «Спартака»поделился впечатлениями после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против(0:0).

«Прежде чем ответить, на все ваши вопросы, я хочу сказать, что горжусь своей командой. И тем, что она показала сегодня на поле.

В этих двух матчах у нас было 20 минут блэк-аута, которые и привели к поражению в первой игре. Сегодня я ничего не могу предъявить команде.

Мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все ради победы. Поэтому ни на что не могу сегодня жаловаться.

Главная причина, которая помешала "Спартаку" выйти в Лигу чемпионов? Ключевым моментом оказались те 20-25 минут в Салониках в конце первого тайма, когда мы потеряли позиции и не прессинговали.

Не могу ничего предъявить Луису Адриано, потому я не видел этот момент, не разглядел. Адриано всегда отдавался команде на 100 процентов, не могу его карать», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0