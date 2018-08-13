Семак: Играя против «Рубина» сложно создавать много моментов

Главный тренер «Зенита»поделился впечатлениями после победы надв матче 3-го тура чемпионата России (1:0).

«Второй тайм провели поактивнее, были хорошие моменты, два момента у Саши Ерохина. Играя против "Рубина", нужно понимать, что много моментов сложно создавать. Команда хорошо готова функционально.

В первом тайме не хватало агрессии, активности, во втором тайме владели преимуществом, заслуженно победили. Если бы не удаления, могли бы играть острее в атаке. В конце матча удерживали счет, ребята поняли, насколько сложно даются очки.

У Шатова было небольшое повреждение, планировали Сашу Ерохина выпустить, пришлось сделать это раньше. Он молодец, внес то, чего нам не хватало. Все ребята молодцы, огромная им благодарность.

С Ригони мы хотели посмотреть, насколько хватит Мака. Нам нужно было держать замену до последнего, пока у Артема силы не кончатся, Антон Заболотный вышел, помогал в оборонительных действиях.

Ригони не выпустили, потому что нужно было укреплять оборону, решили Анюкова выпустить», — сказал Семак в эфире «Матч премьер». 0