«Тоттенхэм» начал сезон с победы над «Ньюкаслом»

Фрагмент матча
skysports.com
Встреча, которая прошла на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
«Шпоры» вышли вперед на 8-й минуте, когда Ян Вертонген на дальней штанге удачно подставил голову, вратарь «сорок» отбил мяч, но уже после того, как он пересек линию ворот.
Хозяева отыгрались спустя три минуты. Мэтт Ритчи выполнил навес с правого фланга, а Хоселу точно пробил головой.
Но уже на 18-й минуте лондонцы вернули себе минимальное преимущество. В этот раз головой забил Деле Алли, замкнув навес от Сержа Орье. Этот гол и стал решающим.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Фулхэмом», а «Ньюкасл» — с «Кардиффом».
Чемпионат Англии. 2-й тур
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм» — 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 — 8 Вертонген, 1:1 — 11 Хоселу, 1:2 — 18 Алли«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Кларк, Ритчи (Атсу, 69), Шелви, Диаме, Кенеди, Перес (Муто, 81), Хоселу (Рондон, 59)«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Дайер (Эймос, 88), Сиссоко, Эриксен, Лукас Моура (Дембеле, 68), Алли (Сон Хын Мин, 80), КейнПредупреждения: Дайер (42), Хоселу (58), Кейн (68), Диаме (90+4)