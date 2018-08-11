«Тоттенхэм» начал сезон с победы над «Ньюкаслом»

нанес поражениев выездном матче первого тура английской Премьер-лиги.

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Встреча, которая прошла на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Шпоры» вышли вперед на 8-й минуте, когда Ян Вертонген на дальней штанге удачно подставил голову, вратарь «сорок» отбил мяч, но уже после того, как он пересек линию ворот.

Хозяева отыгрались спустя три минуты. Мэтт Ритчи выполнил навес с правого фланга, а Хоселу точно пробил головой.

Но уже на 18-й минуте лондонцы вернули себе минимальное преимущество. В этот раз головой забил Деле Алли, замкнув навес от Сержа Орье. Этот гол и стал решающим.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Фулхэмом», а «Ньюкасл» — с «Кардиффом».