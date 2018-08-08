СМИ: Погба заявил о желании покинуть «МЮ»

Французский полузащитникзаявил о своем желании покинуть

Как сообщает Daily Mail, Погба сообщил об этом своим одноклубникам, а также исполнительному директору «МЮ» Эду Вудворду.

Главной причиной желания француза уйти из «МЮ» называют его испортившиеся отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью.

Главным претендентом на игрока является «Барселона». Каталонцы уже предлагали за Погба 50 миллионов евро, а также двух игроков — Йерри Мину и Андре Гомеша, однако «МЮ» отказался от сделки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Погба недоволен критикой со стороны Моуринью. 0