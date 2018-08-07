Киевское «Динамо» упустило победу над «Славией» в первом матче квалификации ЛЧ

Киевскоев первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграло с чешскойвничью — 1:1 (0:0).

На 82-й минуте Сергей Сидорчук исполнил передачу с правого фланга атаки в чужую штрафную на Беньямина Вербича, тот вышел один на один и пробил мимо голкипера Ондржея Коларжа в сетку ворот. В компенсированное арбитром время «Славия» получила право на пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауэр.

Ответная встреча пройдет в Киеве 14 августа.

Победитель этой пары в раунде плей-офф квалификации ЛЧ встретится, или с бельгийским «Стандартом», либо с голландским «Аяксом».