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    Киевское «Динамо» упустило победу над «Славией» в первом матче квалификации ЛЧ

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    Киевское «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграло с чешской «Славией» вничью — 1:1 (0:0).

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    На 82-й минуте Сергей Сидорчук исполнил передачу с правого фланга атаки в чужую штрафную на Беньямина Вербича, тот вышел один на один и пробил мимо голкипера Ондржея Коларжа в сетку ворот. В компенсированное арбитром время «Славия» получила право на пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауэр.

    Ответная встреча пройдет в Киеве 14 августа.

    Победитель этой пары в раунде плей-офф квалификации ЛЧ встретится, или с бельгийским «Стандартом», либо с голландским «Аяксом».

    Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
    «Славия» (Прага, Чехия) — «Динамо» (Киев, Украина) — 1:1 (0:0)
    Голы: Хюсбауэр, 90+5 (с пенальти) — Вербич, 82«Славия»: Коларж — Коуфал, Нгадо-Нгаджи, Дели, Боржил — Соучек, Хюсбауэр — Стох, Сикора (Олайинка, 86), Змргал (Бэлуцэ, 80) — Шкода (Тецл, 60)«Динамо»: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Сидорчук, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 68) — Цыганков (Андриевский, 90+1), Беседин, ВербичПредупреждения: Хюсбауэр, Коуфал — Буяльский, Кендзера
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