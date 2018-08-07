Киевское «Динамо» упустило победу над «Славией» в первом матче квалификации ЛЧ

Фрагмент матча
ФК «Динамо»
На 82-й минуте Сергей Сидорчук исполнил передачу с правого фланга атаки в чужую штрафную на Беньямина Вербича, тот вышел один на один и пробил мимо голкипера Ондржея Коларжа в сетку ворот. В компенсированное арбитром время «Славия» получила право на пенальти, который реализовал Йозеф Гушбауэр.
Ответная встреча пройдет в Киеве 14 августа.
Победитель этой пары в раунде плей-офф квалификации ЛЧ встретится, или с бельгийским «Стандартом», либо с голландским «Аяксом».
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
«Славия» (Прага, Чехия) — «Динамо» (Киев, Украина) — 1:1 (0:0)
Голы: Хюсбауэр, 90+5 (с пенальти) — Вербич, 82«Славия»: Коларж — Коуфал, Нгадо-Нгаджи, Дели, Боржил — Соучек, Хюсбауэр — Стох, Сикора (Олайинка, 86), Змргал (Бэлуцэ, 80) — Шкода (Тецл, 60)«Динамо»: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк — Сидорчук, Гармаш, Буяльский (Шепелев, 68) — Цыганков (Андриевский, 90+1), Беседин, ВербичПредупреждения: Хюсбауэр, Коуфал — Буяльский, Кендзера