Канунников: «Крыльев Советов» хотят подарить праздник Самаре

Максим Канунников
ФК «Крыльев Советов»
«Начинаем новый путь и очень ждем игры с ЦСКА. "Армейскую" команду покинули многие игроки, но, думаю, рисунок игры у них сохранится. Нас ждет тяжелый матч. Мы очень соскучились по игре и хотим подарить праздник Самаре», — сказал Канунников в интервью клубной пресс-службе.
Канунников в прошлом сезоне выступал сначала за «Рубин», а вторую половину чемпионата провел в составе «СКА-Хабаровск». Суммарно по итогам минувшего первенства 27-летний форвард записал на свой счет два гола в 24 матчах Российской Премьер-лиги.
Поединок «Крыльев Советов» — ЦСКА пройдет в Самаре 31 июля и начнется в 19:00 по московскому времени. 0