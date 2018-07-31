Канунников: «Крыльев Советов» хотят подарить праздник Самаре

Нападающийподелился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-лиги с московским

«Начинаем новый путь и очень ждем игры с ЦСКА. "Армейскую" команду покинули многие игроки, но, думаю, рисунок игры у них сохранится. Нас ждет тяжелый матч. Мы очень соскучились по игре и хотим подарить праздник Самаре», — сказал Канунников в интервью клубной пресс-службе.

Канунников в прошлом сезоне выступал сначала за «Рубин», а вторую половину чемпионата провел в составе «СКА-Хабаровск». Суммарно по итогам минувшего первенства 27-летний форвард записал на свой счет два гола в 24 матчах Российской Премьер-лиги.

Поединок «Крыльев Советов» — ЦСКА пройдет в Самаре 31 июля и начнется в 19:00 по московскому времени. 0