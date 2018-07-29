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    «Ливерпуль» разгромил «МЮ» в матче Муждународного кубка чемпионов

    Международный кубок чемпионов Ливерпуль Манчестер Юнайтед Футбол Англии Календарь Международного кубка чемпионов
    В матче международного кубка чемпионов «Ливерпуль» одержал крупную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:1.

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    Счет в матче был открыт на 28-й минуте, когда Садио Мане реализовал пенальти за фол против Мохамеда Салаха в штрафной манкунианцев.

    «МЮ» отыгрался спустя три минуты — бразильский хавбек Андреас Перейра поразил ворота соперником прямым ударом со стандарта.

    На 66-й минуте «Ливерпуль» вновь повел в счете — вышедший минутой ранее на замену Дэниел Старридж бильярдным ударом от штанги поразил ворота.

    На 74-й минуте Андер Эррера сфолил в штрафной «МЮ» и Олувасейи Ожо реализовал второй удар с «точки» в ворота соперника.

    Окончательный счет на 82-й минуте установил Джердан Шакири, поразивший ворота шикарным ударом через себя.

    Следующий матч в рамках турнира «Манчестер Юнайтед» проведёт с мадридским «Реалом» (1 августа).

    Международный кубок чемпионов
    «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:4 (1:1)
    Голы: Мане, 28 — с пенальти (0:1). Перейра, 31 (1:1). Старридж, 66 (1:2). Оджо, 74 — с пенальти (1:3). Шачири, 82 (1:4)«Манчестер Юнайтед»: Грант (Жоэл Перейра, 46), Дармиан, Фосу-Менса, Смоллинг, Туанзебе (Уильямс, 81), Митчелл (Чонг, 71), Перейра, Мактоминэй, Мата (Фред, 71), Эррера (Боуи, 81), Санчес (Гомеш, 81)«Ливерпуль»: Грабара (Келлехер, 46), Клаван (Филлипс, 46), Морено (Джонс, 65), ван Дейк (Гомез, 65), Лаллана (Вудберн, 46), Фабинью (Робертсон, 65), Милнер (Чиривелья, 65), Камашу (Груич, 65), Салах (Шачири, 46), Мане (Оджо, 46), Соланке (Старридж, 65)Предупреждение: Фабинью, 48
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