«Ливерпуль» разгромил «МЮ» в матче Муждународного кубка чемпионов

В матче международного кубка чемпионоводержал крупную победу надсо счетом 4:1.

Счет в матче был открыт на 28-й минуте, когда Садио Мане реализовал пенальти за фол против Мохамеда Салаха в штрафной манкунианцев.

«МЮ» отыгрался спустя три минуты — бразильский хавбек Андреас Перейра поразил ворота соперником прямым ударом со стандарта.

На 66-й минуте «Ливерпуль» вновь повел в счете — вышедший минутой ранее на замену Дэниел Старридж бильярдным ударом от штанги поразил ворота.

На 74-й минуте Андер Эррера сфолил в штрафной «МЮ» и Олувасейи Ожо реализовал второй удар с «точки» в ворота соперника.

Окончательный счет на 82-й минуте установил Джердан Шакири, поразивший ворота шикарным ударом через себя.

Следующий матч в рамках турнира «Манчестер Юнайтед» проведёт с мадридским «Реалом» (1 августа).