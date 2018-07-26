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    «Уфа» разошлась миром с «Домжале» в Лиге Европы

    Лига Европы Уфа Футбол России
    В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» на своем поле сыграла вничью со словенским «Домжале» — 0:0.

    «Уфа»
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    В первом тайме на поле шла равная борьба, а после перерыва активнее были уфимцы, которые не сумели воспользоваться своими шансами.

    Отличный момент был в концовке у Пауревича, который не реализовал выход один на один

    Ответный матч состоится в Домжале 2 августа в 21:30.

    Победитель в противостоянии между российской и словенской командами в следующем раунде Лиги Европы встретится с победителем в противостоянии между венгерским «Гонведом» и клубом «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга.

    «Уфа» впервые в своей истории выступает в квалификации Лиги Европы, а сегодняшний матч стал для команды дебютным в еврокубках.

    Лига Европы — 2018/2019. 2-й отборочный раунд
    «Уфа» (Россия) — «Домжале» (Словения) — 0:0
    «Уфа» (Россия): «Домжале» (Словения): Милич, Широк, Добровольц, Клименчич, Мелняк, Ибраими (Николсон, 84), Хусмани, Гнезда Черин, Ибричич, Кирм, Бизяк (Жужек, 90+1)Предупреждения: Гнезда Черин, 49. Салатич, 59. Хусмани, 66. Неделчару, 71
    Беленов, Живоглядов, Табидзе, Тумасян, Неделчару, Йокич, Пауревич, Обляков (Карп, 76), Салатич, Игбун, Кротов (Фатаи, 46) 0
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