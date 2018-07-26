«Уфа» разошлась миром с «Домжале» в Лиге Европы

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европына своем поле сыграла вничью со словенским— 0:0.

В первом тайме на поле шла равная борьба, а после перерыва активнее были уфимцы, которые не сумели воспользоваться своими шансами.

Отличный момент был в концовке у Пауревича, который не реализовал выход один на один

Ответный матч состоится в Домжале 2 августа в 21:30.

Победитель в противостоянии между российской и словенской командами в следующем раунде Лиги Европы встретится с победителем в противостоянии между венгерским «Гонведом» и клубом «Прогресс Нидеркорн» из Люксембурга.

«Уфа» впервые в своей истории выступает в квалификации Лиги Европы, а сегодняшний матч стал для команды дебютным в еврокубках.

Лига Европы — 2018/2019. 2-й отборочный раунд «Уфа» (Россия) — «Домжале» (Словения) — 0:0 «Уфа» (Россия): «Домжале» (Словения): Милич, Широк, Добровольц, Клименчич, Мелняк, Ибраими (Николсон, 84), Хусмани, Гнезда Черин, Ибричич, Кирм, Бизяк (Жужек, 90+1)Предупреждения: Гнезда Черин, 49. Салатич, 59. Хусмани, 66. Неделчару, 71