Черчесов: Сегодня — завтра решим вопрос по контракту

Главный тренер сборной Россиисообщил, что вопрос о продлении контракта с РФС будет решен в ближайшее время.

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По данным СМИ, соглашение будет рассчитано на два года с возможностью продления еще на два .

«Я думаю, что сегодня-завтра свои вопросы по контракту мы с федерацией решим.

Есть Лига наций, чемпионат Европы, главное быть достойным, нужно каждый раз доказывать свою состоятельность.

Понятно, что будут и осечки, но нужно стараться. С другими командами я не разговаривал — я общаюсь сегодня с РФС, это мой принцип», — цитирует ТАСС Черчесова.

Черчесов руководит сборной России с лета 2016 года. Под его руководством россияне пробились в четвертьфинал ЧМ-2018. ФИФА номинировала его на звание тренера года. 0