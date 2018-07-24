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    Мостовой: Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек

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    Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением о перспективах спартаковцев Романа Зобнина и Ильи Кутепова перейти в зарубежный чемпионат.

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой
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    «Таких, как Зобнин, в каждом хорошем европейском клубе по 6-8 человек. Это рабочие лошадки, которые трудятся на команду, выполняя всю черновую работу. Но, чтобы играть в ведущем европейском чемпионате, нужно чем-то нестандартным выделяться. Зобнин, в моем представлении, хороший игрок середины поля, но не более того. Надо забивать как минимум по 10 мячей за сезон, а у него с этим проблемы. Не того он плана игрок.

    Что же касается Кутепова, то его в Европу, видимо, сватают те, кто не видел и не знает, на что он способен. Обычный средний футболист», — приводит слова Мостового «Спорт уик-энд». 0

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