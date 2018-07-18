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    Арбитражный суд отклонил иск ВФСО «Динамо» по делу М'Вила

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    Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», потребовавшего признать недействительным мировое соглашение между клубом и полузащитником Янном М'Вила (ныне — игрок «Сент-Этьена»).

    Янн М'Вила
    Янн М'Вила
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    Об этом сообщает юридическая компания Sila International Lawyers, представляющая интересы футболиста.

    «Суд кассационной инстанции оставил в силе принятые по делу судебные акты и отказал истцу в удовлетворении кассационной жалобы», — говорится в сообщении.

    В июне 2016 года М'Вила и «Динамо» заключили мировое соглашение, которое нынешнее руководство клуба считает незаконным. Согласно условию, клуб должен был выплатить французу компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у «Динамо» сменилось руководство, а третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров РФС.

    18 октября 2016 года палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав «Динамо» выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

    М'Вила в декабре 2016 года снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении «Динамо». В результате 14 июля 2017 года на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС в качестве залога надлежащего исполнения решения.

    В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск ВФСО «Динамо», потребовавшего признать недействительным мировое соглашение между «Динамо» и французским футболистом.

    В январе 2018 года футболист перешел из казанского «Рубина» во французский «Сент-Этьен». 0

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