Тульский «Арсенал» арендует полузащитника «Зенита»

Даниил Лесовой
«Зенит-2»
По информации издания, тульский клуб арендует 20-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа.
Лесовой, являющийся воспитанником киевского «Динамо», перешёл в «Зенит» в ноябре 2016 года и принял российское гражданство.
В 2017 году хавбек прошёл зимние сборные с основной командой петербуржцев, однако в официальных матчах не дебютировал, выступая за молодёжную и вторую команды «Зенита».
В прошлом сезоне Даниил отыграл за «Зенит-2» 24 матча в Первом дивизионе и забил 1 гол. 0