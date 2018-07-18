Тульский «Арсенал» арендует полузащитника «Зенита»

Полузащитник «Зенита»продолжит карьеру в тульском, сообщает «Чемпионат»

По информации издания, тульский клуб арендует 20-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа.

Лесовой, являющийся воспитанником киевского «Динамо», перешёл в «Зенит» в ноябре 2016 года и принял российское гражданство.

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В 2017 году хавбек прошёл зимние сборные с основной командой петербуржцев, однако в официальных матчах не дебютировал, выступая за молодёжную и вторую команды «Зенита».

В прошлом сезоне Даниил отыграл за «Зенит-2» 24 матча в Первом дивизионе и забил 1 гол. 0