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    Тульский «Арсенал» арендует полузащитника «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Даниил Лесовой продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает «Чемпионат».

    Даниил Лесовой
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    По информации издания, тульский клуб арендует 20-летнего футболиста на один сезон с правом выкупа.

    Лесовой, являющийся воспитанником киевского «Динамо», перешёл в «Зенит» в ноябре 2016 года и принял российское гражданство.

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    В 2017 году хавбек прошёл зимние сборные с основной командой петербуржцев, однако в официальных матчах не дебютировал, выступая за молодёжную и вторую команды «Зенита».

    В прошлом сезоне Даниил отыграл за «Зенит-2» 24 матча в Первом дивизионе и забил 1 гол. 0

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