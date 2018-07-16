Лопетеги уверен, что подходит «Реалу»

Новый главный тренерсчитает, что подходит требованиям мадридского клуба.

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«Возвращение в "Реал" — это что-то особенное, я всегда считал его своим домом. Вернуться сюда тренером главной команды — прекрасное достижение и ответственное дело. Я пришел в лучший и самый требовательный клуб в мире, и я уверен, что соответствую этим требованиям», — цитирует Лопетеги Marca.

«Мы уже начинаем работу над первым титулом — 15 августа игра c "Атлетико" за Суперкубок УЕФА», — добавил тренер.

Напомним, Лопетеги подписал контракт с «Реалом» перед стартом ЧМ-2018, после чего был уволен из сборной Испании. 0