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    Лопетеги уверен, что подходит «Реалу»

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    Новый главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги считает, что подходит требованиям мадридского клуба.

    Хулен Лопетеги
    Хулен Лопетеги
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    «Возвращение в "Реал" — это что-то особенное, я всегда считал его своим домом. Вернуться сюда тренером главной команды — прекрасное достижение и ответственное дело. Я пришел в лучший и самый требовательный клуб в мире, и я уверен, что соответствую этим требованиям», — цитирует Лопетеги Marca.

    «Мы уже начинаем работу над первым титулом — 15 августа игра c "Атлетико" за Суперкубок УЕФА», — добавил тренер.

    Напомним, Лопетеги подписал контракт с «Реалом» перед стартом ЧМ-2018, после чего был уволен из сборной Испании. 0

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