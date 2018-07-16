Фабрегас: У Мбаппе и Анри очень много общего

Полузащитниксравнил форвардаи сборнойс легендарным французским нападающим

Сеск Фабрегас chelseafc.com 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Когда смотрел на Мбаппе, мне казалось, что я наблюдаю за игрой своего бывшего одноклубника по "Арсеналу" и друга Анри. У них так много общего! Тьерри был на год старше Мбаппе, когда выиграл чемпионат мира со сборной Франции. Он тоже забивал важные голы. Оба игрока начинали карьеры в "Монако", даже немного страшно, сколько у них общего.

Мне нравится смотреть матчи с точки зрения полузащитника. И движение Мбаппе практически идентично тому, как открывался Тьерри в "Арсенале". Их реализация моментов и движения очень похожи. Когда я смотрю матчи Мбаппе, начинаю думать о том, как было бы здорово играть с ним в одной команде. Мне нравятся форварды, которые так здорово открываются.

У него есть все, чтобы стать мировой звездой. Мбаппе надо усердно работать, как это делал Тьерри», — цитирует Фабрегаса «Чемпионат».

Мбаппе помог сборной Франции выиграть Кубок мира, одолев в финале хорватов (4:2). 0