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    Фабрегас: У Мбаппе и Анри очень много общего

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас сравнил форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе с легендарным французским нападающим Тьерри Анри.

    Сеск Фабрегас
    Сеск Фабрегас
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    «Когда смотрел на Мбаппе, мне казалось, что я наблюдаю за игрой своего бывшего одноклубника по "Арсеналу" и друга Анри. У них так много общего! Тьерри был на год старше Мбаппе, когда выиграл чемпионат мира со сборной Франции. Он тоже забивал важные голы. Оба игрока начинали карьеры в "Монако", даже немного страшно, сколько у них общего.

    Мне нравится смотреть матчи с точки зрения полузащитника. И движение Мбаппе практически идентично тому, как открывался Тьерри в "Арсенале". Их реализация моментов и движения очень похожи. Когда я смотрю матчи Мбаппе, начинаю думать о том, как было бы здорово играть с ним в одной команде. Мне нравятся форварды, которые так здорово открываются.

    У него есть все, чтобы стать мировой звездой. Мбаппе надо усердно работать, как это делал Тьерри», — цитирует Фабрегаса «Чемпионат».

    Мбаппе помог сборной Франции выиграть Кубок мира, одолев в финале хорватов (4:2). 0

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