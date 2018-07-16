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    «Локомотив» подписал полноценный контракт с Эдером

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    Португальский нападающий Эдер, в прошлом сезоне выступавший за «Локомотив» на правах аренды, подписал полноценный контракт с московским клубом.

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    «Я очень рад связать своё будущее с "Локомотивом"! Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию! Меня окружают замечательные партнёры, с которыми мы стали чемпионами страны и сможем представить "Локо" в Лиге чемпионов!

    Отношения со всеми отличные, мы — настоящая команда. А Ману, Джеф и Гиля, с которыми мы говорим на одном языке, — стали лучшими друзьями. Моей семье тоже очень нравится в России, супруга полностью поддержала решение продолжить карьеру здесь. Совсем скоро, буквально через месяц, в Москве родится и наш ребёнок», — цитирует форварда пресс-служба «железнодорожников».

    «Локомотив» арендовал Эдера у французского «Лилля» в августе 2017 года до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

    В прошедшем сезоне 30-летний португалец провел за столичный клуб 28 матчей во всех турнирах и забил четыре гола, став чемпионом России. 0

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