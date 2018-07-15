Черчесов перед матчем с Испанией долго убеждал игроков перейти на 5 защитников

Тренер сборной Россиирассказал, как команда переходила на тактику в пять защитников перед игрой 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, пенальти — 4:3).

«Мы понимали, что игра с испанцами в четыре защитниками будет для нас сверхнаивной. Но тот анализ, который мы делали, нужно было донести до игроков.

И убедить их в том, что с Испанией от привычной на этом чемпионате модели надо отказываться, поскольку у соперника есть сильные стороны, и нейтрализовать их — в нашем, подчеркиваю, случае — можно именно так.

Они очень сильно сомневались, что надо переходить на пять защитников. И убедить их стоило большого труда, особенно со стороны Саламыча.

Он до последнего продолжал и индивидуально, и группами общаться с игроками, по двое-трое. И убеждать их», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0