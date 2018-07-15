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    Модрич заслуженно получил «Золотой мяч», заявил Далич

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    Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич заслуженно стал обладателем «Золотого мяча» чемпионата мира 2018 года, считает главный тренер балканской команды Златко Далич.

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    Хорваты завоевали серебряные медали чемпионата мира, уступив в воскресенье в финале турнира команде Франции со счетом 2:4. Модрич был признан лучшим игроком мундиаля.

    «Мы очень рады за Луку Модрича, он заслуженно удостоился "Золотого мяча". Он отыграл прекрасный турнир, и это еще одна заслуга команды, которая помогла ему.

    Но Луке принадлежит львиная доля в успехе нашей команды, хотя мы и не победили на чемпионате», — сказал Далич «Р-Спорт».

    Тренер посоветовал другим небольшим странам ставить перед собой глобальные цели в спорте.

    «На нашем автобусе написано: "Маленькая страна — большие мечты". Это послание для всех, вы должны верить, что это возможно.

    Многое должно совпасть, но это замечательный сигнал для таких малых стран, как Хорватия. Никогда нельзя прекращать верить.

    Когда мы уступали 1:4, я не чувствовал себя проигравшим, но это жизнь», — добавил Далич. 0

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