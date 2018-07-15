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    Кака: Иногда кажется, что Мбаппе уже 35 лет

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    Бывший полузащитник сборной Бразилии Кака прокомментировал выступление на чемпионате мира-2018 вингера сборной Франции Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    «Конечно, его скорость бега просто поразительна, но Мбаппе умеет не только быстро бегать. Он великолепно контролирует мяч при этом. Иногда мне кажется, что Мбаппе уже 35 лет, а не 19, глядя на зрелость его действий на поле.

    Килиан практически всегда принимает правильные решения и ведет команду за собой. Этого игрока ждет большое будущее, а нам повезло увидеть 19-летнего таланта, который так классно выступает на чемпионате мира», — цитирует Кака Goal.com.

    В финале ЧМ-2018 французы сыграют с Хорватией. начало — в 18:00 мск. 0

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