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    Франция обыгрывает Хорватию после первого тайма финала ЧМ-2018

    Франция — Хорватия 2:1 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Франции обыгрывает команду Хорватии (2:1) после первого тайма финального матча чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

    Франция — Хорватия
    Франция — Хорватия
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    Встреча проходит в столичных «Лужниках». Главный арбитр поединка — аргентинец Нестор Питана.

  • ЧМ-2018. Франция — Хорватия 4:2
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    • Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Антуан Гризманн со штрафного сделал опасную подачу, которую в свои же ворота головой срезал Марио Манджукич, записав на свой счет первый автогол в истории финалов чемпионатов мира.

    Отыграться хорватам удалось на 28-й минуте. После подачи «стандарта» хорваты выиграли три подряд верховых единоборства, Домагой Вида откинул мяч на Ивана Перишича, который легко ушёл от Канте на линии штрафной и мощно пробил в дальний угол.

    А на 38-й минуте в ворота Хорватии был назначен пенальти — Гризманн опасно навесил на ближнюю штангу, где Юмтити срезал мяч в руку Перишичу.

    После просмотра видеоповтора арбитр указал на «точку», ударом с которой Антуан Гризманн вывел свою команду вперед..

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

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