Франция — Хорватия 2:1 после первого тайма

обыгрывает(2:1) после первого тайма финального матча чемпионата мира по футболу, проходящего в России.

Встреча проходит в столичных «Лужниках». Главный арбитр поединка — аргентинец Нестор Питана.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Антуан Гризманн со штрафного сделал опасную подачу, которую в свои же ворота головой срезал Марио Манджукич, записав на свой счет первый автогол в истории финалов чемпионатов мира.

Отыграться хорватам удалось на 28-й минуте. После подачи «стандарта» хорваты выиграли три подряд верховых единоборства, Домагой Вида откинул мяч на Ивана Перишича, который легко ушёл от Канте на линии штрафной и мощно пробил в дальний угол.

А на 38-й минуте в ворота Хорватии был назначен пенальти — Гризманн опасно навесил на ближнюю штангу, где Юмтити срезал мяч в руку Перишичу.

После просмотра видеоповтора арбитр указал на «точку», ударом с которой Антуан Гризманн вывел свою команду вперед..

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