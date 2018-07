Сарри — новый главный тренер «Челси»

Новым главным тренеромстал, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Итальянский специалист подписал контракт с клубом сроком на три года.

На этой должности 59-летний итальянец сменил своего соотечественника Антонио Конте.

Сарри впервые в карьере возглавил команду не из Италии. Его последним местом работы был «Наполи».

В прошлом сезоне Сарри вместе с неаполитанским клубом стал вторым в чемпионате Италии. Он работал с командой на протяжении трех лет.

Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!

Full story: https://t.co/qQwb5xZT3f#WelcomeSarri pic.twitter.com/DCNfoVCoz6