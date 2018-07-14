Сарри — новый главный тренер «Челси»

Маурицио Сарри
chelseafc.com
Итальянский специалист подписал контракт с клубом сроком на три года.
На этой должности 59-летний итальянец сменил своего соотечественника Антонио Конте.
Сарри впервые в карьере возглавил команду не из Италии. Его последним местом работы был «Наполи».
В прошлом сезоне Сарри вместе с неаполитанским клубом стал вторым в чемпионате Италии. Он работал с командой на протяжении трех лет.
Maurizio Sarri is the new Chelsea head coach!— Chelsea FC (@ChelseaFC) 14 июля 2018 г.
Full story: https://t.co/qQwb5xZT3f#WelcomeSarri pic.twitter.com/DCNfoVCoz6