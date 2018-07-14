Сарри — новый главный тренер «Челси»

Новым главным тренеромстал, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Маурицио Сарри chelseafc.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Итальянский специалист подписал контракт с клубом сроком на три года.

На этой должности 59-летний итальянец сменил своего соотечественника Антонио Конте.

Сарри впервые в карьере возглавил команду не из Италии. Его последним местом работы был «Наполи».

В прошлом сезоне Сарри вместе с неаполитанским клубом стал вторым в чемпионате Италии. Он работал с командой на протяжении трех лет.

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