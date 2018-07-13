Инфантино: ЧМ-2018 получился великолепным

Президентна пресс-конференции, посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира, назвал турнир в России лучшим в истории.

«Я еще за несколько лет до начала турнира говорил, что этот чемпионат мира будет лучшим. Так оно и получилось, могу это повторить с полной уверенностью. Спасибо всем. В первую очередь игрокам, главным героям. Но и всем остальным. Спасибо России, оргкомитету, спасибо волонтерам, президенту Путину, всем россиянам, которые так тепло приняли гостей. Турнир получился невероятным, великолепным. Я поздравляю все 32 команды, которые выступали здесь. Я счастлив, что мы снова можем сказать, что ФИФА и футбол — это снова синонимы.

Россия изменилась благодаря этому чемпионата мира. Она стала по-настоящему футбольной страной. Футбол теперь в ее ДНК. И дело не только в самом футболе и выступлении сборной, но и благодаря новой инфраструктуре. У России есть планы, как использовать наследие чемпионата мира. А ФИФА готова ей всячески в этом помочь», — цитирует Инфантино «Спорт-Экспресс».

14 июля в Санкт-Петербурге пройдет матч за третье место между Бельгией и Англией, а 15-го в московском финале ЧМ-2018 сыграют Франция и Хорватия. 0