Строящиеся к чемпионату мира по футболу встадионы будут сданы в эксплуатацию в 2021 году, заявил глава оргкомитета ЧМ-2022

Все стадионы ЧМ-2022 сдадут в эксплуатацию к 2021 году GettyImages 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Строительство стадионов, заявленных к чемпионату мира 2022 года, идет согласно графику и даже с небольшим опережением. В прошлом году мы открыли стадион "Халифа", который уже активно используется для проведения различных соревнований.

В декабре будут введены в эксплуатацию стадионы "Аль-Вакра" и "Аль-Бэйт", на которых будут проходить игры национального чемпионата, а также матч за Суперкубок Катара. На сегодняшний день могу заверить, что все стадионы, строящиеся к мировому первенству, будут сданы в 2021 году», — цитирует ТАСС аль-Тавади.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах Катара: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале. 0