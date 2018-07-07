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    «Вест Хэм» нацелился на Ярмоленко

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    Руководство «Вест Хэм Юнайтед» заинтересовано в покупке нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко, сообщает Sky Sports.

    Андрей Ярмоленко
    Андрей Ярмоленко
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    По информации одного источника, трансфер близок к завершению. Молотобойцы предложили за игрока 17,5 млн фунтов (около 20 млн евро).

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  • 02/07/2018

    • Ярмоленко осталось лишь пройти медицинское обследование и получить разрешение на работу в Англии.

    Напомним, украинец перешёл в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года за 25 млн. евро.

    Действующий контракт форварда с клубом из Дортмунда рассчитан до конца сезона-2020/21.

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    В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Ярмоленко принял участие в 18 матчах (13 — в основе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. 0

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