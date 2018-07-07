«Вест Хэм» нацелился на Ярмоленко

Руководствозаинтересовано в покупке нападающего дортмундской «Боруссии», сообщает Sky Sports

По информации одного источника, трансфер близок к завершению. Молотобойцы предложили за игрока 17,5 млн фунтов (около 20 млн евро).

Ярмоленко осталось лишь пройти медицинское обследование и получить разрешение на работу в Англии.

Напомним, украинец перешёл в «Боруссию» из киевского «Динамо» летом 2017 года за 25 млн. евро.

Действующий контракт форварда с клубом из Дортмунда рассчитан до конца сезона-2020/21.

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В минувшем сезоне немецкой Бундеслиги Ярмоленко принял участие в 18 матчах (13 — в основе), забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. 0