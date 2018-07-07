Уткин: Сборная России никогда не станет чемпионом мира

Комментаторвысказал свое мнение по поводу возможной победы сборной России на чемпионате мира, а также сказал, что он думает о главном тренере национальной команды

«Сборная России никогда не станет чемпионом мира. Может, когда-то и станет, но относиться к этому нужно именно таким образом. Если вдруг так случится, это будет то, что не должно было произойти никогда. Когда вы переспите с Джессикой Альбой? Никогда.

Теория вероятности существует, но, когда это произойдёт, вы должны понимать, насколько же это было круто. Может быть, она уже будет немолодой женщиной, но я имею в виду другое. Красавчик ли Черчесов? Нет. Он совсем не красавчик, ни в каком смысле», — сказал Уткин в видео на Youtube-канале «Жиза».

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи проходят на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. 0