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    ЧМ-2018. Швеция - Англия 0:2Фотогалерея: ЧМ-2018. Швеция - Англия 0:2
    Короче, ЧМ. 6 и 7 июля
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    Все новости спорта

    Первый матч нового сезона РФПЛ состоится 28 июля

    РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Российская Премьер-лига официально сообщила информацию о первых шести турах нового сезона.

    РФПЛ стартует уже в этом месяце
    РФПЛ стартует уже в этом месяце
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    Сезон откроют «Урал» и «Анжи» матчем 28 июля, который начнется в 16:30 мск.

    24, 25 июля (вторник, среда)

    Первые матчи Q2 Лиги чемпионов

    26 июля (четверг)

    Первые матчи Q2 Лиги Европы

    27 июля (пятница)

    Суперкубок России

    1 тур

    28 июля (суббота)

    «Урал» — «Анжи» (начало — 16.30 по московскому времени)

    «Спартак» — «Оренбург» 19.00

    «Ростов» — «Ахмат» 21.30

    29 июля (воскресенье)

    «Енисей» — «Зенит» 14.00

    «Арсенал» — «Динамо» 16.30

    «Рубин» — «Краснодар» 19.00

    30 июля (понедельник)

    «Уфа» — «Локомотив» 18.00

    31 июля (вторник)

    «Крылья Советов» — ЦСКА 19.00

    31 июля, 1 августа (вторник, среда)

    Ответные матчи Q2 Лиги чемпионов

    2 августа (четверг)

    Ответные матчи Q2 Лиги Европы

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