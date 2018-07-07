Первый матч нового сезона РФПЛ состоится 28 июля

Наша история. СССР и Россия на чемпионатах мира

Лев Яшин и Гавриил Качалин, Игорь Беланов и Олег Блохин, полуфинал ЧМ-1966 и «золотое поколение» 80-х. История сборной России на чемпионатах мира по футболу