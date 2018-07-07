Менье расстроен встречей с Францией в полуфинале ЧМ

Защитник сборной Бельгиипрокомментировал победу над Бразилией (2:1) в четвертьфинале ЧМ-2018.

«Мы ощущали огромную поддержку трибун, несмотря на то, что бразильцев было больше, но наших болельщиков тоже слышали. Чувствовали себя с ними как в одной лодке. Мы действовали очень слаженно, наслаждались игрой и одержали заслуженную победу. Для нас это исключительный день.

Франция? Честно говоря, немного печально от того, что придется сыграть против партнеров и друзей. Но с другой стороны, матч с ними станет сплошным удовольствием и наверняка получится очень веселым», — цитирует Менье «Р-Спорт».

Полуфинальная игра Франция — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 10 июля. 0