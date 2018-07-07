Кутепов: Россия хочет пройти как можно дальше на ЧМ-2018

Защитник сборной Россииподелился ожиданиями от четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Хорватии.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, у нас есть свои определенные задачи. Хотим пройти как можно дальше. Аппетит приходит во время еды. С каждым шагом хочется все больше и больше.

Когда играли в группе, хорошо, выиграли первый матч, второй, как бы решили задачу выхода из группы. Потом попали на Испанию, которую прошли. Теперь играем с Хорватией, но хочется еще дальше.

Фраза про аппетит приходит во время еды, подходит для этого. С каждой победой хочется проходить дальше», — сказал Кутепов в интервью пресс-службе ФИФА.

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 21:00 мск. 0