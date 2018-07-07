Фернандиньо получает угрозы в соцсетях после автогола в игре с бельгийцами

Полузащитник сборной Бразилииполучает оскорбления на расовой почве после того, как стал автором автогола в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Бельгии.

Напомним, что Фернандиньо отправил мяч в свои ворота на 13-й минуте игры, которая состоялась в Казани в пятницу и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.

Некоторые интернет-пользователи назвали хавбека «Манчестер Сити» «обезьяной», другие угрожают ему смертью. Футболисту пришлось отключить комментарии к своим профилям в соцсетях.

Супруга футболиста Роса Глаусия также пожаловалась на оскорбления. Мать Фернандиньо вынуждена была закрыть свой аккаунт в Instagram из-за оскорбительных комментариев.

В то же время десятки пользователей поддержали игрока, сообщает «Р-Спорт». 0