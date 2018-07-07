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    Фернандиньо получает угрозы в соцсетях после автогола в игре с бельгийцами

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    Полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо получает оскорбления на расовой почве после того, как стал автором автогола в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Бельгии.

    Фернандиньо
    Фернандиньо
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    Напомним, что Фернандиньо отправил мяч в свои ворота на 13-й минуте игры, которая состоялась в Казани в пятницу и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев.

    Некоторые интернет-пользователи назвали хавбека «Манчестер Сити» «обезьяной», другие угрожают ему смертью. Футболисту пришлось отключить комментарии к своим профилям в соцсетях.

    Супруга футболиста Роса Глаусия также пожаловалась на оскорбления. Мать Фернандиньо вынуждена была закрыть свой аккаунт в Instagram из-за оскорбительных комментариев.

    В то же время десятки пользователей поддержали игрока, сообщает «Р-Спорт». 0

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