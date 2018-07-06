Игнатьев: «Локомотив» для Смолова — шаг вперед

Бывший тренер сборной Россиипрокомментировал возможный переход нападающегоиз

«Локомотив» будет играть в ЛЧ на групповой стадии, а у каждого футболиста есть мечта выступить в сборной и в лучшем турнире Старого света. «Локомотив» — перспективный проект, это не звезда сегодняшнего дня, это на долгие годы, результаты могут быть хуже, лучше, но стабильность присутствует во всем. У Смолова есть возможность показать себя в ЛЧ, а, главное, — он, наверное, ощущает себя человеком, который будет играть в основном составе.

Шаг ли это вперед? Думаю, да. Для любого футболиста пребывание в командах такого уровня это шаг вперед. «Краснодар» — серьезный клуб с большими амбициями, но в Москве форвард точно будет играть в Лиге чемпионов«, — цитирует Игнатьева »Спорт-Экспресс«. 0