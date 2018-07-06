ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златко ДаличТоп-3 завышенных коэффициента на матч Россия — Хорватия
  • 17:22
    • «Спартак» объявил о подписании Ташаева
  • 16:36
    • СМИ: ЦСКА договорился о трансфере уругвайского форварда
  • 16:22
    • Макарова и Родина вышли в четвертый круг Уимблдона
  • 16:05
    • Кавани остался в запасе сборной Уругвая на матч с Францией
  • 15:13
    • С хавбека сборной Ирана сняли обвинения в допинге
    Все новости спорта

    Игнатьев: «Локомотив» для Смолова — шаг вперед

    РФПЛ Футбол России Локомотив Краснодар Трансферы Календарь РФПЛ
    Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный переход нападающего Федора Смолова из «Краснодара» в «Локомотив».

    Федор Смолов
    Федор Смолов
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Локомотив» будет играть в ЛЧ на групповой стадии, а у каждого футболиста есть мечта выступить в сборной и в лучшем турнире Старого света. «Локомотив» — перспективный проект, это не звезда сегодняшнего дня, это на долгие годы, результаты могут быть хуже, лучше, но стабильность присутствует во всем. У Смолова есть возможность показать себя в ЛЧ, а, главное, — он, наверное, ощущает себя человеком, который будет играть в основном составе.

    Шаг ли это вперед? Думаю, да. Для любого футболиста пребывание в командах такого уровня это шаг вперед. «Краснодар» — серьезный клуб с большими амбициями, но в Москве форвард точно будет играть в Лиге чемпионов«, — цитирует Игнатьева »Спорт-Экспресс«. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Головин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»
  • 02:08
    •
  • Прогноз
  • «Ахмат» — «Виктория Пльзень»
  • 1,70
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли Франция Уругвай?
  • Уругвай — Франция. Прогноз и ставки
  • 2,00
    •
  • Уругвай не даст Франции разгуляться
  • Уругвай — Франция. Прогноз и ставки
  • 1,50
    •
  • «Ахмат» устоит против чемпиона Чехии
  • «Ахмат» — «Виктория Пльзень». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Наследник короны. Мбаппе готов сместить с трона Месси и РоналдуВ ближайшие годы мы будем вспоминать плей-офф ЧМ-2018, как момент, когда статус величайшего футболиста перешел к новой суперзвезде 11:110
  • 16:52
    • Сборная России определилась с формой на матч против Хорватии
  • 15:55
    • Маттеус: Россия организовала лучший чемпионат мира за последнее время
  • 15:38
    • Тренер сборной Швеции: Не думаю, что англичане нас уважают
    Александр Головин и Денис Черышев Футбол Головин в «Челси», Кутепов в «Фиорентине», а Смолов — в «Локо»Изучаем трансферный спрос на игроков сборной России 02:080
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Огонь в Нижнем Новгороде и Казани
  • 4,51
    •
  • 17:32
    • Игнатьев: «Локомотив» для Смолова — шаг вперед
  • 17:15
    • Гассиев: Усик — самый сильный соперник в карьере
  • 15:22
    • Адвокат надеется увидеть сборную России в финале ЧМ-2018
    Трансфер Криштиану поменяет расклад сил в Европе Футбол Трансфер Роналду начинает новую эру в футболеЧто принесет за собой переход звездного форварда в «Ювентус»? 00:370
  • 11:27
    • Агент Ломбертса не контактировал с российскими клубами
  • 11:24
    • Форвард сборной России привлек внимание клубов из Англии и Китая
  • 11:12
    • Полузащитник «Ростова» и сборной Ирана провалил допинг-тест
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие