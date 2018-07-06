Тренер тульского «Арсенала» видит у команды желание побеждать

Тренер по физической подготовке тульского «Арсенала», присоединившийся к команде летом, поделился мнением о клубе и игроках.

«В прошлом сезоне я работал в "Динамо-Брест" и смотрел много матчей российской Премьер-лиги. Могу сказать, что "Арсенал" практически в каждой встрече демонстрировал достойный футбол и, на мой взгляд, заслуживал попадания в Лигу Европы. Не хватило всего двух очков.

Видно, что команда с амбициями и хочет побеждать. Олег Кононов рассказал мне, что в этом сезоне клуб снова ставит перед собой высокие цели. Я сразу согласился на переезд в Тулу.

Конечно, успел адаптироваться в команде. У нас дружный тренерский штаб, все друг другу помогают. В "Арсенале" хорошая атмосфера. Все футболисты с амбициями. Не стоит забывать про медицинский штаб, администраторов, видеооператора и переводчика, хотя я и не часто пользуюсь его услугами. Все они объединены одной целью — сделать все, чтобы игрокам было комфортно работать», — приводит слова Фотопулоса официальный сайт клуба. 0