Смертин: Выступление сборной России на ЧМ-2018 — уже бесспорный успех

Бывший полузащитник сборнойоценил выступление команды на домашнем чемпионате мира и высказался о матче 1/4 финала с

«Выступление сборной России на ЧМ-2018 — уже бесспорный успех. И как бы ни сложился наш путь дальше, мы будем гордиться российской командой. Разумеется, многие были настроены скептически после товарищеских матчей. Но я как профессионал уже тогда понимал, что на чемпионате мира ситуация будет совсем иной. И футболисты это доказали на деле.

Думаю, что в четвертьфинале рисунок игры изменится. Мы будем играть первым номером, не забывая при этом и о защите, потому что в составе "шашечных" много квалифицированных игроков, которые легко могут воспользоваться наличием свободных зон. Кроме того, сборная играет дома, а как известно, родные стены помогают», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Смертина.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира 7 июля сыграет с Хорватией на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — 21:00 по мск. 0