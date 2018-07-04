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    Саутгейт до конца верил в победу сборной Англии

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарии после победы над Колумбией (1:1, 4:3 — по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018.

    Гарет Саутгейт
    Гарет Саутгейт
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    «Я очень горжусь тем, как сыграла моя команда. Думаю, мы контролировали игру все 90 минут. Это особенно впечатляет, учитывая, как в команде много молодых игроков. Мы были дисциплинированны и проявили большое упорство.

    К следующему раунду нам надо восстановиться. Очень важно, что мы смогли обыграть Колумбию на стадионе, где наших болельщиков было в пять раз меньше. Это была особенная ночь для всех.

    У нас все было нормально, но порой не хватало комбинаций, не получался последний пас. Первые 90 минут мы старались не обнажать тылы, во втором экстратайме у нас были полумоменты. В целом мы были уверены в том, что делаем, и верили в себя до конца.

    Есть ли травмированные? Сложно ответить на ваш вопрос, у нас просто каша в раздевалке! Посмотрим в следующие 36 часов.

    Меня впечатлило, что они боролись все время. Я уже думаю о следующем матче. Хотелось бы отдохнуть неделю, чтобы насладиться моментом. Но впереди Швеция — с ними чертовски сложно играть.

  • Сборная Англии по пенальти обыграла Колумбию в 1/8 финала ЧМ-2018
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    • У нас замечательные болельщики, которые нас поддерживают в течение многих лет. Я очень горжусь, что наша команда принесла огромную радость всем в нашей стране. Думаю, что на следующий матч приедет еще больше болельщиков.

    В игре было много фолов. Не думаю, что мы и близко сравнялись с нашим соперником по их количеству. Но, опять же, я горжусь, что мои игроки вели себя дисциплинированно. Считаю, что мы заслуженно победили», — приводит слова Саутгейта «Чемпионат». 0

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