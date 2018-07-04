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    Семин самовольно покинул сбор «Локомотива» ради матча сборной России

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин без предупреждения покинул тренировочный сбор команды, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

    Юрий Семин
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    По информации источника, специалист покинул сбор, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия.

    Семин не стал предупреждать руководство о своем решении, а попросил Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова прикрыть его пару дней, но об отъезде наставника все же стало известно.

    Теперь ему предстоит разговор с председателем совета директоров «Локомотива» Анатолием Мещеряковым. Они встретятся на трансферном комитете. Скорее всего, тренеру сделают выговор или оштрафуют.

    Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. 0

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