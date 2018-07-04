Семин самовольно покинул сбор «Локомотива» ради матча сборной России

Главный тренер «Локомотива»без предупреждения покинул тренировочный сбор команды, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, специалист покинул сбор, чтобы посетить матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия.

Семин не стал предупреждать руководство о своем решении, а попросил Олега Пашинина и Дмитрия Лоськова прикрыть его пару дней, но об отъезде наставника все же стало известно.

Теперь ему предстоит разговор с председателем совета директоров «Локомотива» Анатолием Мещеряковым. Они встретятся на трансферном комитете. Скорее всего, тренеру сделают выговор или оштрафуют.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. 0