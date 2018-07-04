Матюиди не подведет Францию, если выйдет на матч с Уругваем

Полузащитник сборной Франциирассказал о подготовке к матчу 1/4 финала ЧМ-2018 против Уругвая.

Матч Уругвай — Франция пройдет 6 июля в Нижнем Новгороде.

«С Уругваем придется определенно тяжело, так как они оставляют мало пространства для маневра. Уругвайцы действуют плотно в обороне, но я скажу, что и с Аргентиной (в матче 1/8 финала турнира) было совсем непросто. Сборная Аргентины — это команда, которая играет в футбол. В составе этой команды есть игроки, способные использовать индивидуальные качества при игре в футбол. Именно поэтому матч с Аргентиной получился таким зрелищным: аргентинцы атаковали и оставляли свободные зоны в защите. Конечно, такая манеры игры аргентинской сборной помогла нам победить, так как мы смогли использовать свободное пространство. Нам проще играть с командами, которые позволяют свободно действовать на поле.

Мы готовимся к матчу с Уругваем. Для нас важно сейчас подойти в хорошей форме к этой игре. Состав на матч с уругвайцами? Я не тренер, а всего лишь игрок. Я не могу говорить о составах на матч. В нашей команде играют 23 человека, и тренер всегда напоминает нам, что каждый игрок важен для команды. Каждый футболист может выйти на поле в любом отдельном матче. Я полностью уверен в своих партнерах, поэтому те, кто выйдет в стартовом составе, не подведут нашу команду.

С кем бы хотелось встретиться в следующем круге? Мне не важно, с кем играть. Не стоит слишком далеко загадывать, пока нас ждет другой матч. Я бы хотел, чтобы матч был зрелищным, а с кем играть, для меня, повторюсь, значения не имеет. Нужно радоваться тому, что мы оказались здесь, на чемпионате мира. Мы играем в плей-офф и очень довольны этим фактом. Это просто восхитительно, мы наслаждаемся этим моментом», — передает слова Матюиди Sport24.ru. 0