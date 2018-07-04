Кокорин: Думаю, хорватов Россия пройдет со счетом 1:0

Нападающий «Зенита»заявил, что сборная России сможет победить в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии, который пройдет 7 июля в Сочи.

Сборная России в 1/8 финала ЧМ переиграла в серии послематчевых пенальти команду Испании (1:1, по пен. 4:3).

«Смотрел матч Россия — Испания вместе с семьей и компанией иностранцев, которые в итоге "переобулись" и болели за сборную России.

Если честно, исход справедлив. Понятное дело, что Россия играла от обороны, но Испания, по большому счету, если взять за скобки автогол, ни одного момента не создала.

Четвертьфинал? Хорваты неплохо смотрелись по игре, но у сборной России такая сетка, что можно дойти до полуфинала, а потом и финала.

Думаю, что хорватов пройдем. Попробую спрогнозировать счет — 1:0», — цитирует пресс-служба «Зенита» Кокорина.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Напомним, хорваты в своем матче 1/8 чемпионата мира переиграли Данию (1:1, по пен. 3:2). 0