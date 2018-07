Ковачич может не сыграть с Россией из-за травмы плеча

Главный тренер сборной Хорватиисообщил, что полузащитник командыможет пропустить четвертьфинальный матч чемпионата мира против команды России.

По его словам, игрок чувствует боль в плече, которое он повредил, выйдя на замену во встрече 1/8 финала против Дании.

«У Ковачича сильная боль в плече, и будет очень жаль, если ему придется пропустить матч с Россией», — отметил Далич.

BREAKING: Croatian has confirmed that Mateo Kovačić played last night’s match against Denmark with a dislocated shoulder, and even refused to come off despite risking a serious damage.

