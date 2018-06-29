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    Англичане были вялымиДневник ЧМ-2018. Конец группового этапа, японская хитрость и английская апатия
    Короче, ЧМ. 28 и 30 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:06
    • Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2018
  • 22:53
    • Тунис выиграл у Панамы и занял третье место в группе G
  • 22:50
    • Англия уступила Бельгии и вышла на Колумбию в 1/8 финала
  • 23:50
    • Медведева и Загитова заявлены на разные этапы «Гран-при»
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    Короче, ЧМ. 28 и 30 июня

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    Каждое утро в дни проведения чемпионата мира по футболу LiveSport.Ru в рубрике «Короче, ЧМ» рассказывает о том, что было и что будет, всего в нескольких абзацах.

    Радамель Фалько прошел в плей-офф, но надежд не оправдал
    Радамель Фалько прошел в плей-офф, но надежд не оправдал
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    Что в четверг?

    Закончился групповой этап. Весь.

    В группе H Япония проиграла Польше 0:1 (фото, видео), но благодаря поражению Сенегала от Колумбии тем же счетом (фото, видео) в параллельной игре вышла в 1/8.

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    • Причем вышла как: по разнице желтых карточек. У Японии их оказалось на две меньше, чем у Сенегала. Остальные показатели сборных были одинаковыми. Между прочим, это впервые в истории ЧМ произошло.

    Квартет G закрывал групповой этап вечером. Тут интриги не было: Англия и Бельгия уже вышли в плей-офф, а Тунис и Панама купили билеты домой.

    Оставалось только распределить места. Первая команды группы попадала на Японию, вторая — на Колумбию.

    Первый тайм игры англичан с бельгийцами выдался совсем никакой, а ко второму Бельгия посмотрела на турнирную сетку и поняла, что в 1/8 лучше сыграть с Японией. Потому чуть включила скорости и обыграла Англию 1:0 (фото, видео).

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    • В параллельной игре Тунис обыграл Панаму 2:1 (фото, видео).

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Теперь мы знаем все пары 1/8 финала.

    Это все?

    В матче Бельгии с Англии произошел курьез. Когда Аднан Янузай забил гол, его партнер по команде Миши Батшуайи решил на радостях добить мяч в сетку. Мяч ответил.

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    • Что в субботу?

    Да, в пятницу ЧМ отдыхает, а в субботу начнется плей-офф. И в один день играют Роналду и Месси. Пока не друг против друга.

    В 17:00 Франция сыграет с Аргентиной. Обе команды испытывают огромные игровые проблемы. Разница лишь в том, что французы смогли собрать очки легко, а аргентинцы с горем пополам.

    Тем не менее, афиша матча вполне могла бы быть достойной финала. Хочется верить, что команды раскочегарятся и выдадут классный матч — другого шанса уже не будет.

    А в 21:00 Уругвай, разделавший под орех сборную России, примет чемпионов Европы — Португалию — с Криштиану Роналду во вглаве. И те, и другие приехали точно не для высадки уже в 1/8, потому ждем ярквого, хотя, может, не очень богатого на голы матча.

  • Созрел сделать ставку. На что?
  • Вот. Прогнозы: Франция – Аргентина и Уругвай — Португалия

    • А где смотреть?

    Франция — Аргентина: 17:00, Россия 1 (Владимир Стогниенко снова в игре; тольк, пожалуйста, давайте в этот раз без «Ты просто космос, Стас»)
    Уругвай — Португалия: 20:40, Первый канал

    Онлайн, статистика, история встреч и коэффициенты всех матчей — тут. Вчерашний выпуск «Короче, ЧМ» — здесь.

    Теперь вы знаете о ходе ЧМ всё. Поделитесь ссылкой с друзьями и родными, будет что обсудить. 0

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