Навалка: Победой над японцами Польша не пыталась подсластить пилюлю

Главный тренер сборной Польшипопросил не рассматривать победу над командой Японии, как попытку подсластить пилюлю после неудачного чемпионата мира в России.

Поляки в четверг в заключительном матче группового этапа обыграли сборную Японии со счетом 1:0.

Европейская сборная лишилась шансов на выход в плей-офф до этой игры, уступив ранее командам Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3). От группы Н в плей-офф в итоге вышли колумбийцы и японцы.

«Это был трудный матч, нам пришлось мобилизовать все свои силы, чтобы обыграть японцев. Мы показали, что не сдаемся, бьемся до конца и можем доставить радость болельщикам.

Не хочу подсластить пилюлю этой победой, не думайте так. Но нам удалось проанализировать первые свои два матча.

Мы в России набрались опыта, так это рассматриваем. Я надеюсь, что мы сделали задел на будущее», — сказал Навалка «Р-Спорт». 0