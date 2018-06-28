Карвахаль: Сборную Испании критикуют, но она два года не проигрывает

Защитник сборной Испании Даниэль Карвахаль заявил, что, несмотря на всю критику в ее адрес, команда с первого места в группе вышла в плей-офф ЧМ-2018 и уже два года не знает поражений.

На чемпионате мира сборная Испании с 5 очками заняла первое место в группе B, по дополнительным показателям опередив команду Португалии.

«Нас много критикуют, но, в конце концов, сборная Испании на протяжении двух лет не проигрывает, заняла первое место в группе на чемпионате мира, всего несколько команд добились подобного.

Никто не говорит, что игра была хорошей», — приводит слова Карвахаля Мarca.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В матче 1/8 финала испанцы встретятся со сборной России, игра пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники». 0