ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хорватия добыла максимум очков в групповом этапеХорватия выглядит лучшей сборной ЧМ-2018
  • 18:00
    • Мексика и Швеция голов в первом тайме не забили
  • 17:49
    • Германия и Южная Корея провели первый тайм без голов
  • 16:30
    • Каррера не видит Дзюбу в «Спартаке»
  • 15:22
    • Фарфан выписан из больницы
  • 14:49
    • Попов надеется подписать полноценный контракт с «Рубином»
    Все новости спорта

    Германия и Южная Корея провели первый тайм без голов

    Южная Корея — Германия 0:0 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Южной Кореи Сборная Германии Футбол Германии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Южной Кореи и Германии играют вничью после первого тайма матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

    Cон Хын Мин
    Cон Хын Мин
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Матч проходит в Казани. Главный арбитр встречи — Марк Гейгер из США. Команды завершили первый тайм без голов.

    Действующие чемпионы мира гораздо чаще владели мячом, но создать голевые моменты во владениях корейцев не удавалось.

    Южная Корея, в свою очередь, остро контратаковала. Активно вел команду вперед Сон Хын Мин, ударам которого не хватало точности. В одном из эпизодов корейцы заработали штрафной, после исполнения которого Мануэль Нойер выронил мяч из перчаток и спас команду от гола в последний момент.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Самый реальный шанс у Германии был на 40-й минуте, когда Матс Хуммельс получил мяч в нескольких метрах от линии ворот и пробил в борьбе с защитниками — вратарь отразил удар.

    За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров следить можно тут. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Месси становится похож на самого себя
  • 02:09
    •
  • Прогноз
  • Сербия — Бразилия
  • 1,88
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бразильцы и сербы порадуют голами
  • Сербия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1,88
    •
  • Сможет ли Коста-Рика забить в России?
  • Швейцария — Коста-Рика. Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Бразилии пора заявить о себе
  • Сербия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Месси становится похож на самого себяРеакция спортивных СМИ на выход Аргентины в плей-офф ЧМ-2018 02:090
  • 16:54
    • Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне
  • 16:44
    • Месси поселится в отеле с видом на огромный портрет Роналду
  • 15:51
    • Рохо: Месси — лучший капитан в мире
    Два героя Аргентины Футбол Дневник ЧМ-2018. Спасение Аргентины, французская тоска и безумный МарадонаО главных событиях тринадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 01:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чемпион продолжит защиту своего титула
  • 3,63
    •
  • 17:37
    • Овечкин мечтает о Зале славы НХЛ
  • 17:27
    • СМИ: «Краснодар» может подписать полузащитника сборной Перу
  • 16:11
    • Ройс и Горецка — в основе сборной Германии на матч против Южной Кореи
    Фотогалерея Дорожками ЧМ. Диего Марадона в РоссииСамый колоритный болельщик на всех матчах сборной Аргентины — легенда мирового футбола Диего Марадона 00:21
  • 15:09
    • «Ливерпуль» представил Кейта
  • 14:27
    • Лев сохранит работу в сборной Германии после ЧМ-2018
  • 11:31
    • «Барселона» просмотрит Головина в матче Испания – Россия
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие