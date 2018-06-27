Южная Корея — Германия 0:0 после первого тайма

Сборныеиграют вничью после первого тайма матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018.

Матч проходит в Казани. Главный арбитр встречи — Марк Гейгер из США. Команды завершили первый тайм без голов.

Действующие чемпионы мира гораздо чаще владели мячом, но создать голевые моменты во владениях корейцев не удавалось.

Южная Корея, в свою очередь, остро контратаковала. Активно вел команду вперед Сон Хын Мин, ударам которого не хватало точности. В одном из эпизодов корейцы заработали штрафной, после исполнения которого Мануэль Нойер выронил мяч из перчаток и спас команду от гола в последний момент.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Самый реальный шанс у Германии был на 40-й минуте, когда Матс Хуммельс получил мяч в нескольких метрах от линии ворот и пробил в борьбе с защитниками — вратарь отразил удар.

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