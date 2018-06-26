Наставник сборной Нигерии гордится своей командой

«Мы очень разочарованы, отдали все, что могли, играли во втором тайме просто отлично. Нам не хватило нескольких минут, чтобы пройти в 1/8 финала.
Я горжусь своей командой. Нам просто не хватило опыта.
В таких матчах закаляется характер команды, через несколько лет вы увидите очень сильную команду», — цитирует Рора «Р-Спорт».
Также специалист подчеркнул, что хотел бы продолжить работу с командой.
«Хочу продолжить тренировать сборную Нигерии. Мне здесь комфортно. У нас молодые ребята, которые играют хорошо, отличные забивные нападающие. Смесь из качества и эмоций.
Да, мы начали чемпионат мира с поражения, но восстановились и блестяще выиграли второй матч. Думали, что сможем обыграть и аргентинцев, но нам не хватило всего нескольких минут», — сказал Рор. 0