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    Наставник сборной Нигерии гордится своей командой

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    Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор после поражения от аргентинцев (1:2) и вылета с чемпионат мира по футболу заявил, что разочарован результатом, но гордится своими игроками.

    Гернот Рор
    Гернот Рор
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    «Мы очень разочарованы, отдали все, что могли, играли во втором тайме просто отлично. Нам не хватило нескольких минут, чтобы пройти в 1/8 финала.

    Я горжусь своей командой. Нам просто не хватило опыта.

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    • В таких матчах закаляется характер команды, через несколько лет вы увидите очень сильную команду», — цитирует Рора «Р-Спорт».

    Также специалист подчеркнул, что хотел бы продолжить работу с командой.

    «Хочу продолжить тренировать сборную Нигерии. Мне здесь комфортно. У нас молодые ребята, которые играют хорошо, отличные забивные нападающие. Смесь из качества и эмоций.

    Да, мы начали чемпионат мира с поражения, но восстановились и блестяще выиграли второй матч. Думали, что сможем обыграть и аргентинцев, но нам не хватило всего нескольких минут», — сказал Рор. 0

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