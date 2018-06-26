Наставник сборной Нигерии гордится своей командой

Главный тренер сборной Нигериипосле поражения от аргентинцев (1:2) и вылета с чемпионат мира по футболу заявил, что разочарован результатом, но гордится своими игроками.

«Мы очень разочарованы, отдали все, что могли, играли во втором тайме просто отлично. Нам не хватило нескольких минут, чтобы пройти в 1/8 финала.

Я горжусь своей командой. Нам просто не хватило опыта.

В таких матчах закаляется характер команды, через несколько лет вы увидите очень сильную команду», — цитирует Рора «Р-Спорт».

Также специалист подчеркнул, что хотел бы продолжить работу с командой.

«Хочу продолжить тренировать сборную Нигерии. Мне здесь комфортно. У нас молодые ребята, которые играют хорошо, отличные забивные нападающие. Смесь из качества и эмоций.

Да, мы начали чемпионат мира с поражения, но восстановились и блестяще выиграли второй матч. Думали, что сможем обыграть и аргентинцев, но нам не хватило всего нескольких минут», — сказал Рор. 0