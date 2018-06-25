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    Эктор Купер не собирается объявлять об отставке после вылета с ЧМ-2018

    Сборная Египта Сборная Саудовской Аравии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер после поражения от команды Саудовской Аравии в матче чемпионата мира в России заявил, что не собирается покидать свой пост.

    Эктор Купер
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    В понедельник сборная Египта во встрече заключительного тура группы A проиграла команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

    Команда Купера завершила турнир в России с тремя поражениями и заняла последнее место в группе.

    «Отставка? У меня есть контракт до конца чемпионата мира, посмотрим, что будет дальше, но об отставке я не заявляю.

    Две встречи (с представителями Египетской футбольной ассоциации — ред.) по новому контракту уже были, будет еще одна. Но пока нет решения», — цитирует Купера «Р-Спорт».

    62-летний Купер возглавил сборную Египта весной 2015 года и вывел команду в финальную часть чемпионата мира впервые за последние 28 лет.

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