Эктор Купер не собирается объявлять об отставке после вылета с ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта по футболу Эктор Купер после поражения от команды Саудовской Аравии в матче чемпионата мира в России заявил, что не собирается покидать свой пост.

В понедельник сборная Египта во встрече заключительного тура группы A проиграла команде Саудовской Аравии со счетом 1:2.

Команда Купера завершила турнир в России с тремя поражениями и заняла последнее место в группе.

«Отставка? У меня есть контракт до конца чемпионата мира, посмотрим, что будет дальше, но об отставке я не заявляю.

Две встречи (с представителями Египетской футбольной ассоциации — ред.) по новому контракту уже были, будет еще одна. Но пока нет решения», — цитирует Купера «Р-Спорт».

62-летний Купер возглавил сборную Египта весной 2015 года и вывел команду в финальную часть чемпионата мира впервые за последние 28 лет.