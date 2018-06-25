Идову чувствует поддержку родного Петербурга на ЧМ в России

Защитник сборной Нигериизаявил,что чувствует поддержку родного для него Санкт-Петербурга на чемпионате мира по футболу в России.

Идову родился и вырос в Санкт-Петербурге и является воспитанником местного «Зенита». С ноября 2017 года защитник выступает за сборную Нигерии.

На чемпионате мира в России футболист провел два матча.

«Вчера я виделся с родителями, сегодня — с лучшим другом. Чувствую поддержку жителей Петербурга. Постараюсь завтра показать свой лучший футбол», — сказал Идову журналистам.

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«Брайан родился в Петербурге, завтра он сыграет в своем родном городе. Если будут вопросы на русском языке, он может помочь мне с переводом», — добавил главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор.

Сборная Нигерии победила исландцев в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0.

После двух игр африканцы набрали 3 очка и идут на втором месте в группе. В третьем туре команда Рора сыграет с аргентинцами.

Матч пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.