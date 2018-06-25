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    Идову чувствует поддержку родного Петербурга на ЧМ в России

    Сборная Нигерии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Защитник сборной Нигерии Брайан Идову заявил,что чувствует поддержку родного для него Санкт-Петербурга на чемпионате мира по футболу в России.

    Брайан Идову
    Брайан Идову
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    Идову родился и вырос в Санкт-Петербурге и является воспитанником местного «Зенита». С ноября 2017 года защитник выступает за сборную Нигерии.

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    • На чемпионате мира в России футболист провел два матча.

    «Вчера я виделся с родителями, сегодня — с лучшим другом. Чувствую поддержку жителей Петербурга. Постараюсь завтра показать свой лучший футбол», — сказал Идову журналистам.

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    «Брайан родился в Петербурге, завтра он сыграет в своем родном городе. Если будут вопросы на русском языке, он может помочь мне с переводом», — добавил главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор.

    Сборная Нигерии победила исландцев в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со счетом 2:0.

    После двух игр африканцы набрали 3 очка и идут на втором месте в группе. В третьем туре команда Рора сыграет с аргентинцами.

    Матч пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге.

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