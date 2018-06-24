Сигурдарсон: Карпин — лучший тренер в моей карьере

Нападающий сборнойподелился своими впечатлениями от работы с

«Мне 27, я уже поиграл в ряде клубов и могу назвать Валерия Карпина лучшим тренером в своей карьере. Он обожает атаку, но много внимания уделяет и обороне — так, чтобы мы лучше играли в нападении.

Как Валерий построил команду, как наставляет ее, как объясняет, чего хочет, — это фантастика», — приводит слова Сигурдарсона Sport24.

Напомним, Исландия в заключительном туре группового этапа сыграет с Хорватией 26 июня на «Ростов Арене», начало матча — в 21:00 по московскому времени.