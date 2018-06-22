Сербия — Швейцария 1:0 после первого тайма

Александр Митрович
GettyImages
Встреча группы E, проходит в Калининграде.
Единственный гол в первой 45-минутке уже на 5-й минуте забил Александр Митрович, головой замкнувший навесную передачу от Душана Тадича.
У швейцарцев неплохой момент на 30-й минуте создал Блерим Джемаили, после удара которого сербов спас Владимир Стойкович.
Ранее в этой же группе сборная Бразилии вырвала победу у команды Коста-Рики со счетом 2:0 (фото).
За ходом матча, статистикой и текущими коэффициентами букмекеров можно следить тут.