Сербия — Швейцария 1:0 после первого тайма

Сборнаяобыгрывает командусо счетом 1:0 после первого тайма матча второго тура группового этапа ЧМ-2018.

Встреча группы E, проходит в Калининграде.

Единственный гол в первой 45-минутке уже на 5-й минуте забил Александр Митрович, головой замкнувший навесную передачу от Душана Тадича.

У швейцарцев неплохой момент на 30-й минуте создал Блерим Джемаили, после удара которого сербов спас Владимир Стойкович.

Ранее в этой же группе сборная Бразилии вырвала победу у команды Коста-Рики со счетом 2:0 (фото).

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