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    Коутиньо: Мы боролись до конца и заслужили эту победу

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    Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо высказал мнение о второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0).

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо
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    Коутиньо забил первый мяч в этой встрече и был признан лучшим игроком матча.

  • ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика 2:0
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    • «Это была жесткая игра, как мы и ожидали. Хорошо, что нам хватило терпения доиграть до последней минуты, когда мы были вознаграждены двумя голами.

    Коста-Рика — очень качественная команда. Она очень хорошо играет в обороне, в центре поля. Для нас главным было не сдаваться, и мы не сдались.

    Мы знаем, что на игроках лежит огромная ответственность. Наш тренер говорит, что нужно психологически настраиваться играть до последней минуты. Мы боролись до конца и заслужили эту победу.

    У Неймара была сложная травма, он счастлив, что может играть с нами. Этой радостью он заражает нас всех. Все рады, что Неймар играет с нами», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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