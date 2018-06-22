Коутиньо: Мы боролись до конца и заслужили эту победу

Полузащитник сборной Бразилиивысказал мнение о второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Коста-Рикой (2:0).

Коутиньо забил первый мяч в этой встрече и был признан лучшим игроком матча.

«Это была жесткая игра, как мы и ожидали. Хорошо, что нам хватило терпения доиграть до последней минуты, когда мы были вознаграждены двумя голами.

Коста-Рика — очень качественная команда. Она очень хорошо играет в обороне, в центре поля. Для нас главным было не сдаваться, и мы не сдались.

Мы знаем, что на игроках лежит огромная ответственность. Наш тренер говорит, что нужно психологически настраиваться играть до последней минуты. Мы боролись до конца и заслужили эту победу.

У Неймара была сложная травма, он счастлив, что может играть с нами. Этой радостью он заражает нас всех. Все рады, что Неймар играет с нами», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.