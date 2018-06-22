Кавенаги: Даже мы, аргентинцы, понимаем, что футбол – просто игра

Бывший нападающий «Спартака», ныне выступающий экспертом для аргентинского телевидения, прокомментировал поражение сборной Аргентины от Хорватии в матче ЧМ-2018.

«Сложнейший матч. Хорватия – очень хорошая команда, а Аргентина не использовала очень хороший момент при счете 0:1. Потом раскрылась, побежала вперед, и все – получила. Вот так.

Месси не один играет. Это проблема команды. И проблема не только команды, сложностей здесь много и они глобальные. Это все началось еще задолго до чемпионата мира, куда мы и так попали с большим трудом. Но слушайте – с чего мы подводим итоги? Еще есть шанс выйти из группы.

Если Аргентина не выйдет в плей-офф, что будет в стране? Да ничего. Ничего хорошего, ха-ха! Встретят, конечно, команду не так, как обычно, но все-таки это футбол. И даже мы, аргентинцы, понимаем, что футбол – игра», — приводит слова Кавенаги «Спорт-Экспресс».