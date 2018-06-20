Слуцкий не будет комментировать ЧМ-2018 на «Первом канале»

Бывший тренер сборной Россиизакончил работу на Первом канале в качестве комментатора матчей чемпионата мира по футболу.

Об этом он заявил в конце трансляции матча между сборными России и Египта (3:1) на сайте телеканала.

«К сожалению для себя, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», — сказал Слуцкий. О какой деятельности идет речь, он не уточнил.

Слуцкий в ближайшее время приступит к работе в голландском клубе «Витесс». 22-23 июня в нидерландском клубе должен начаться медосмотр, а 24 июня команда проведет открытую тренировку для болельщиков.

В роли комментатора Слуцкий работал на четырех матчах ЧМ-2018. Помимо игры россиян со сборной Египта, он комментировал матчи Россия — Саудовская Аравия (5:0), Германия — Мексика (0:1) и Англия — Тунис (2:1).

В ходе комментирования матча Германия — Мексика Слуцкий неожиданно упомянул оппозиционера Алексея Навального, что стало поводом для большого количества шуток в соцсетях.

Ранее, напомним, Первый канал прекратил сотрудничество с другим комментатором Василием Уткиным.