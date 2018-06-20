Черданцев: Комментатор на ЧМ должен давать огонь, Слуцкий и Карпин не дают

Комментаторпояснил свою реплику о работе коллег — главного тренера «Витесса»в паре св эфире Первого канала на матче ЧМ Англия – Тунис (2:1).

«Вообще-то эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

«Уже не раз говорил, что мне не нравится практика привлечения двух и даже трех комментаторов на один матч. Это английская модель, где комментатор гоняет мяч и рассказывает о том, что происходит на поле. А его напарник – эксперт проводит анализ: тактика, разбор эпизода, оценка определенного момента и тренерских решений.

В этом матче я такого не увидел. Леонид Викторович работал первым номером, и мне было даже неудобно за Виктора Михайловича Гусева, который блестяще справился бы с рассказом о матче сам.

Качественно ли Слуцкий гонял мяч? Вполне. Но кем был Слуцкий в этом матче? Основным комментатором или экспертом? Если основным, то в чем была тогда роль Гусева? Я так и не понял.

Как отнесся к критике в соцсетях – мол, так, как Слуцкий, не умею? Да никак не отнесся. Только порадовался, что наша профессия вызывает такой интерес у аудитории.

На таких матчах, как на ЧМ, тем более домашнем, думаю, он должен давать огонь, это если кратко.

Нет, Слуцкий и Карпин огонь не дают. Еще раз выскажу главную мысль – если берем английскую модель репортажа, должно быть четкое разделение ролей. А не так, как получилось в этом случае, когда эксперт, на мой взгляд, просто "забил" основного комментатора», — сказал Черданцев «Спорт-Экспрессу».