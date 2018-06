Нападающий сборной Бразилии​ вновь изменил имидж.

Ранее общественность подвергла критике прическу игрока, сравнив ее со спагетти.

Сложно сказать, привез ли он в Россию обученных парикмахеров или постригся в сочинском салоне, но на ЧМ он прилетел с одной прической, а накануне первого матча против Швейцарии (1:1) решил изменить имидж.

Ближайший матч на чемпионате мира-2018 бразильцы проведут 22 июня против Коста-Рики.

